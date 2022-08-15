7-11即日起各門市推出多款中秋禮盒，於9月13日前任選2件指定品項享95折優惠。（7-11提供）

下個月就是中秋節，超商也搶攻商機推優惠，7-11預期多數民眾選擇宅家與親友團聚烤肉，送禮及烤肉需求將倍增，中秋預購即日起規畫「夯肉趣」及「名店月餅大賞」兩大主題，另也推水果禮盒供挑選。全家同樣有「柚見好秋」中秋禮盒預購，線上線下全通路販售，為邀請消費者一塊品嚐美味，全家更推預購限定優惠，凡消費滿500元可現折100元，使用全盈＋PAY點數還可翻倍。

7-11中秋預購於今年6月起跑，攜郭元益等人氣名店推蛋黃酥等傳統糕餅，首波銷售以團購美食、單入裝月餅、零嘴小吃銷售創佳績。因應消費者中秋烤肉需求，7-11引進逾百種嚴選肉品與海鮮等食材，中秋預購推「夯肉趣」專區，必備的靈魂醬料主打韓國進口「CJ白雪韓式排骨醃烤調味醬」，當中加入水梨、蘋果展現甜味，除可當烤肉塗醬外，也可醃漬肉品等。另獨家販售「顏新發X林聰明沙茶月餅禮盒」等禮盒，人氣名店月餅吃得到。

當季盛產的水果禮盒亦是許多人贈禮首選，7-11中秋預購即起推「麻豆郭家40年老欉文旦」等，門市「i划算」群組則自15日起販售「嘉義神農獎牛奶鳳梨」等，9月10日前購買中秋預購指定品項享任選第2件9折優惠。

全家力挺在地農民推「柚見好秋」預購活動，嚴選台灣十大產區文旦，共推出13款文旦禮盒新鮮直送，各產區皆有其獨特之處，包含台南麻豆擁有歷史的老欉美味，果實細皮油嫩、酸甜比例完美；新北八里文旦果肉香甜細緻、香味濃郁風味佳；除了各式文旦禮盒，「全家」同時於「全家行動購」線上商城販售18款麻豆區農會及瑞穗鄉農會所產的文旦周邊商品，包含蜂蜜柚子茶禮盒、蜂蜜柚子風味爆米花、柚子洗沐禮盒、柚子沾醬油等。

為滿足消費者隨時想嘗柚子的需求，也首次引進單顆袋裝及免剝皮盒裝鮮切文旦至全台店鋪販售，其嚴選全台最大產地麻豆文旦，採收完保留充足時間辭水後，再以單顆及鮮切小份量包裝，24日起陸續上市。全家也推雙重優惠回饋活動，即起至9月20日響應「柚見好秋」十大產區文旦推廣預購，即可享有單筆消費滿500元現折100元優惠，使用全盈＋PAY還可獲得雙倍會員點數。