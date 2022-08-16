萬里區公所邀來2021年美國密西根「花式調酒組」金牌調酒大師吳靖騰，示範如何調出消暑、營養、美味又健康的地瓜能量飲。（萬里區公所提供／李奇叡新北傳真）

萬里區公所與雙興里長特別整合在地小農，推出地瓜禮盒，還有線上訂購宅配到家服務。（萬里區公所提供／李奇叡新北傳真）

新北萬里雙興高山地瓜產季到來，區公所除邀來調酒師、冠軍大廚示範做出地瓜能量飲及創意料理，藉此推廣，也與雙興里長特別整合在地小農，推出地瓜禮盒，還有線上訂購宅配到家服務。

萬里區公所今邀來2021年美國密西根「花式調酒組」金牌調酒大師吳靖騰，示範如何調出消暑、營養、美味又健康的地瓜能量飲，以及2018 Chef plate台灣冠軍天菜大廚阮紹榮，公開介紹獨門地瓜料理的美食食譜。

阮紹榮示範的川式地瓜涼麵，是用地瓜混入麵粉做麵條，每口都有滿滿地瓜味；獅城地瓜手切冰則以新加坡著名的手切冰改良而成，地瓜土司加地瓜冰淇淋很有飽足感又清涼；萬里地瓜蟹肉餅更是用當地海陸二項食材地瓜跟三點螃蟹，充分運用萬里的特色食材。

吳靖騰則是運用地瓜設計兩款飲品「專藷於泥」、「永恆的愛」，區公所表示，這些將地瓜做成清涼、爽口的料理都充滿創意，非常適合在夏季食用。

當地業者「萬里美樹館」在地瓜產季也特別研發推出季節限定的地瓜創意料理，研發菜色有日出萬里、苦境甘來等10多道菜色，另外配合疫情也可選擇個人地瓜套餐，業者以當地在地食材烹調出健康又美味的佳餚，歡迎有興趣的民眾前往品嘗。

萬里區長粘雪琴說，為迎接高山地瓜產季，讓更多美食饕客了解萬里雙興高山地瓜的魅力，特別整合在地小農，推出質優、精選地瓜禮盒，有5斤裝與10斤裝，並配合疫情推出線上訂購宅配到家服務。

粘雪琴表示，雙興里辦公處推薦3個銷售窗口（余家園、大坪地瓜園及萬里美樹館）為大家服務，因高山地瓜種植時間比一般地瓜多半個月至20天，品質佳但產量有限，所以更加珍貴，訂購要快，售完就要再等明年。