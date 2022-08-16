陳忠慶為有效利用賣相不佳的甘藷，研發出「地瓜蛋黃酥」，不同於傳統豆沙餡，沒有額外添加任何糖分，讓地瓜泥自然甜味搭配鹹蛋黃，口感自然。（新北市農業局提供）

新北市金山區的陳忠慶從小在農村長大，畢業後曾擔任上市櫃電子公司工程師、金融業襄理，但因為家中長者年紀漸增，決定返鄉務農，他堅持有機自然農法栽種，成功獲得第5屆百大青農，除了栽種有機甘藷，他近期更研發出「地瓜蛋黃酥」，該蛋黃酥採用金山甘藷為內餡，口感綿密，深獲眾多消費者喜愛。

陳忠慶為了讓食物回歸自然本質，務農以來堅持有機栽種，種植台農57號、66號，以及台農73號的紫心甘藷，因為採用有機自然農法，吸引不少消費者購買，他研發的地瓜蛋黃酥就是採用66號紅心甘藷當內餡，不同於傳統豆沙餡，沒有額外添加任何糖分，讓地瓜泥自然甜味搭配鹹蛋黃，口感自然。

陳忠慶說，因為種植的甘藷都是有機栽種，常有格外品，賣相並不好看，為了不浪費品質一樣優良的地瓜，才會發想製作地瓜蛋黃酥，他近期也在思考有沒有其他方式，帶出甘藷價值，因此同時也有研發甘藷米餅、甘藷粉圓、冰烤甘藷等新產品，並推廣食農教育、採收體驗等活動，讓民眾了解甘藷如何從產地進到餐桌，推廣惜食觀念。

新北市農業局長李玟表示，市府為幫助青農也推出「新北青農力計畫」，提供生產、行銷等課程，還有及[email protected]即時線上QA等即時協助，提供一條龍服務，讓青農生產出最優質產品，打造新北優良農產品聚落，透過在地農產帶起地方觀光。