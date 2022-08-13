義享時尚廣場指出，今年中秋節將禮盒推薦區分為「傳統經典」、「新奇創意」兩大主題，讓民眾可依照自己的喜好進行挑選。。（柯宗緯攝）

7F「花韓燒」主打458元起韓式燒內吃到飽，大獲韓式美食愛好者好評。（柯宗緯攝）

7F「花韓燒」主打458元起韓式燒內吃到飽，大獲韓式美食愛好者好評。（柯宗緯攝）

中秋節將至，搶攻送禮商機。高雄義享時尚廣場網羅多家名店，推出特色月餅禮盒，讓民眾有多一點選擇。此外，應景的中秋烤肉文化，花韓燒、燒肉同話兩大燒肉餐廳即起開放訂位，另外今年還有凍心炸冰淇淋推出「用烤的冰淇淋」的創意選擇。

義享時尚廣場指出，今年中秋節將禮盒推薦區分為「傳統經典」、「新奇創意」兩大主題，讓民眾可依照自己的喜好進行挑選。

喜愛傳統月餅風味的民眾，可選擇位於B2擁有80年歷史的港都伴手禮名店「不二緻果」所推出滿堂彩禮盒，內含潔白如雪的綠豆酥及蛋黃酥各4入；「Pasadena帕莎蒂娜」則嚴選古法醃製熟成紅仁鴨蛋黃所推出的中秋詠月禮盒，內含鹽之花蛋黃酥10入，揉合黃金比例的烏豆沙，令人齒頰留香。

而位於7F的鹿港糕餅百年老店「玉珍齋」則推出花好月圓禮盒(蛋奶素)，內含鮮奶小酥餅4入、鳳黃酥5入與原味口酥餅及牛奶糕各1盒；而南部獨家台灣風格飲食品牌6F「叁和院」則主打皓月禮盒，內含蛋黃酥與鳳梨酥各3入。

日本麵包第一品牌山崎麵包所創新設立的複合店櫃B2 「Saison du Soleil太陽的季節」也因地制宜地推出6入蛋黃酥禮盒（8月15日至9月11日享任一盒折價20元優惠)，眾多品牌透過各職人匠心獨具的烘焙技巧，藉由酥鬆脆口的餅皮，完美演繹來自傳統糕餅的絕佳口感，值得一嚐。

7F「天仁喫茶趣」的茶月餅禮盒，內含採用913茶王製成的可可香橙酥及紅茶芋泥酥各4入（9月3日前訂購享85折優惠，大宗訂購另享折扣）；和深耕高雄的好茶品牌B2「山豐居」高山滇紅禮盒，都是喜愛香醇茶香的品茗愛好者不能錯過的送禮首選。

享譽全球的比利時皇室御用巧克力品牌B2 「GODIVA」所推出的中秋節巧克力禮盒，內含巧克力月餅6入與夾心巧克力4入，也創造出中西食尚融合的驚豔味蕾體驗，不容錯過。

另方面，佳節團聚烤肉也已成為每年中秋時的重頭戲。南部獨家的B2「凍心炸冰淇淋」今年推出中秋烤冰趣大禮包，內含10個烤冰淇淋半成品(可任選)及輕巧型保冷袋乙個，提供烤肉後，解膩甜點的新選擇。

7F「花韓燒」主打458元起韓式燒內吃到飽，大獲韓式美食愛好者好評，點購蕎麥花嚴選系列或木槿花秘藏系列，再贈比臉大牛排，為了歡慶中秋佳節，花韓燒義享店也於9月9日至11日期間，推出義享店獨家限定活動，凡姓名中含有「中」或「秋」字，提前以電話預約訂位，即可享四人同行一人半價之優惠(每日限10組，限於中午12點前進場)。

6F「燒肉同話」全新菜單上市，8月15日至31日期間，於Facebook或Instagram打卡標記燒肉同話高雄義享店並點購套餐，將依當日中午11點溫度換算折扣優惠(限平日，最高可享三樣單點品項折扣)。