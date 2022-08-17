玉山銀行與台灣地方創生基金會攜手合作，於8月16日舉辦「地方創生貸款專案說明會」，針對地方創生團隊推出多元融資方案，為金融業首家打破傳統金融限制，依各團隊成長歷程、經營模式與資金用途，客製化專屬融資方案，提供最高新台幣500萬元額度，另享有不動產貸款優惠，只要登錄於台灣地方創生基金會平台者皆可申請。

此外，本次說明會邀請兩家地方創生企業代表，分別是在南投竹山「小鎮文創」創辦人何培鈞及花蓮「家咖哩」創辦人任聿新，分享其如何透過創新模式帶動地方經濟的歷程。財團法人台灣地方創生基金會董事長陳美伶表示，地方創生相當仰賴「由下而上」的民間力量，要振興地方產業必須找出「地方的DNA」，發掘當地獨特之處並與產業結合，發展出特有的商業模式。

地方創生並非在短時間內可達成，台灣地方創生基金會的成立，就是希望以民間推動的方式，串起全台所有地方創生團隊需要的資源、資金、技術及通路等，並與企業界相互媒合，目前已有超過百個團隊加入基金會，本次與玉山銀行的合作，希望借重玉山長期投入地方創生、社會創新領域之豐富經驗，暖心陪伴度過草創初期，逐步邁向穩定成長。

玉山銀行個人金融事業總處副總鍾德明表示，玉山深耕台灣小微企業已逾10年，自2018年起，領先業界回應地方產業需求，於總行成立專案小組，推出全臺首創「地方創生專案」，為在地企業打造營運輔導與資金兼具的整合性服務，另與政府、產業公（協）會、學校與財團法人研究所等夥伴攜手合作，並加入縣市政府地方創生輔導團隊，至今已扶植超過20種產業，投入約66億元，協助逾千家在地企業取得資金，並自今年起與台灣地方創生基金會合作，以資金提供及品牌曝光等方式，協助創生團隊穩健成長。

地方創生逐漸成為活絡台灣區域發展的關鍵，玉山銀行持續透過金融本業的力量，將ESG精神落實在銀行授信業務上，並攜手台灣地方創生基金會共同發揮影響力，以實際行動協助地方建立長久發展的商業模式，實踐「永續城鄉」的美好願景。