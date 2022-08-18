台灣高鐵（2633）表示，為回饋會員支持，即日起推出兩項TGo會員燃點升級服務。其中，全新推出的「點數加價購」可透過「點數365」平台換購，首波結合萬國通路、Mister Donut等8大知名品牌，只要少少的點數，就可以優惠價格加價購買各種優質商品，現在加購再享點數限時加碼贈。

而廣受歡迎的「點數折抵票價」服務，也進一步擴大購票通路及適用票種，凡透過高鐵網路訂票、T-EX行動購票App及四大便利商店購票，都可立即享會員點數折抵票價，適用票種更從原本全票擴及敬老、愛心及孩童優待票種，歡迎TGo會員運用點數服務、盡享專屬優惠。

以TGo點數加價購買萬國通路「前開式商務箱」為例，只要100點，就可以5,580元購買市價6,980元的前開式商務箱，現省約1,400元，若使用2,500點換購價更下殺4,450元，節省2,530元，點數愈多省愈多。

此外，只要100點就可以195元加購Mister Donut的6入甜甜圈（市價234元，約83折）；而想要中秋送禮的會員旅客，也可以300點+450元換購舊振南12入鳳梨酥禮盒（市價540元，約83折）。

台灣高鐵指出，「點數365」自2020年推出以來，提供高鐵會員點數兌換商品的服務，深受會員喜愛。為鼓勵TGo會員透過「點數365」平台體驗「點數加價購」的優惠與便利，即日起至10/31（含）前，凡透過「點數365」平台兌換「點數加價購」任一商品，取貨成功可獲贈100點TGo點數；期間加購金額累積超過2,000元者，再送1,000點，兩項優惠每位會員限領取一次，活動期間最高可獲贈1,100點。

台灣高鐵指出，TGo會員長期以來兌換最踴躍的「點數折抵票價」服務則更加升級，為了讓會員旅客更方便的用點數享受高鐵美好旅程，即日起可透過T-EX行動購票App、網路訂票系統以及全國超過1萬家高鐵合作的便利商店，直接在購票時折抵票價；台灣高鐵公司提供TGo點數300點折60元、500點折100元、1,000點折200元三種票價折抵方式，適用票種更從原本僅限全票，進一步擴大適用於敬老、愛心及孩童優待票種。

高鐵TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，加入會員手續簡便，只要年滿18歲，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。