台中市副市長令弧榮達到場致詞表示，梨山水蜜桃品質優良眾所周知，梨山茶也是遠近馳名，歡迎民眾踴躍前往體驗。（潘虹恩攝）

梨山水蜜桃將在「中華郵政i郵購」及「楓康超市－團購網」線上平台銷售，民眾安心防疫也能選購。（潘虹恩攝）

一年一度水蜜桃產季又到了，台中市和平區公所「2022梨山森活節」系列活動將於30日登場，21日至市政大樓惠中樓舉辦宣傳記者會，和平區長吳萬福表示，今年活動結合當地特產與觀光資源，梨山水蜜桃季從六月底至八月中展開，許多優良品種都是氣味芬芳又甜蜜多汁，除了可同步在中華郵政、楓康店商平台訂購，也歡迎各地遊客上山品嘗避暑。

台中市副市長令弧榮達表示，梨山水蜜桃栽培面積約462公頃，主要品種包括上海水蜜桃、新白鳳、大玉白鳳、中津白桃、瀨戶內等，甜度達13度以上，肉質密實細緻，汁多味美；今年受氣候影響，約減產2至3成，但品質、甜度都不受影響，正是賞味最好的時節，歡迎大家用實際行動支持農民。

令弧榮達說，台灣有一半以上的水蜜桃來自梨山，品質優良眾所周知，梨山茶也是遠近馳名，喝起來氣味清香、口感溫潤，歡迎民眾上山避暑體驗，也可以透過「中華郵政ｉ郵購」及「楓康超市－團購網」網購，共享優質水果與高山茶。

吳萬福指出，水蜜桃的故鄉在梨山，公所持續以此定位推廣行銷、深化知名，建立專屬水蜜桃品牌形象，將全國品質最好、種植面積最大、產量約占全國5成的五星級梨山水蜜桃，行銷至全國各地。今年森活節活動規畫有健走、晚會、小農市集、高山梨山茶品茗茶會，和部落生態旅遊等，邀請民眾闔家出遊，走訪水蜜桃的故鄉。

和平區公所表示，梨山森活節首場珍愛水資源健走，將於30日登場，報名成功且全程參與並完成健走者，將由台灣大和志工社會關懷協會，為每人捐出100元給「山那邊夢想書房」，歡迎大家來健行做公益。當晚開幕晚會，邀請到聲林之王「郭芝吟-吱吱」獻唱，參與晚會活動還可摸彩拿好禮，有機會抽中梨山賓館住宿券等大獎。