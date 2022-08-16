林內鄉農會總幹事黃國洲建議買木瓜時可以看木瓜的黃溝，8月之前至少要5條，10月以後只要3條就夠成熟。（周麗蘭攝）

雲林縣林內鄉的木瓜以「紅透台灣」為品牌，為讓年輕人熟悉木瓜味道，舉辦創意蔬果漢堡料理比賽，研發木瓜入漢堡的可行性。（周麗蘭攝）

雲林縣林內鄉以網室栽培木瓜，面積約200公頃，林內鄉農會命名為「紅透半天」，總幹事黃國洲表示，台灣木瓜出口到大陸不多，主要是內銷市場競爭，林內的網室木瓜數量不多、價格較好，為永續種植須積極開發成為食材的可能性，19日將舉行木瓜評鑑及創意蔬果漢堡競賽。

黃國洲表示，林內網室木瓜品質好，近年在台中農試所輔導下改用非農藥防治下，除了友善環境土地也善待農友，今年木瓜評鑑首次把生產履歷、非農藥防治列入評分項目，鼓勵更多農友效法，引起消費者關心土地。

林內鄉種的木瓜以台農二號占90％、日昇品種10％，總種植面積雖僅占全台10％，但價格一支獨秀；黃國洲表示，種植溫室木瓜非常辛苦，品質比露天栽培好很多，去年迄今價格維持高檔，台農二號拍賣價曾達每公斤80、90元，體型小的日昇種更超過100元。

林內鄉農會每年舉辦木瓜產業文化活動，今年首辦創意蔬果漢堡比賽，腦力激盪把木瓜融入漢堡。黃國洲表示，年輕人偏好漢堡勝於米食，木瓜入菜以漢堡為優先目標，讓年輕人熟悉木瓜，也吃得健康，進而愛上林內木瓜、買木瓜。

黃國洲建議，挑木瓜時要看果實上的黃紋，8月以前買的木瓜至少要5條黃色溝紋，10月以後出現3條就夠成熟了；也要注意果蒂部分不能軟，如果是軟的代表那顆木瓜不健康。