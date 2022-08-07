日本人在食物上常常推出驚人創意，讓人大開眼界，繼去年推出的「無內餡肉包」，這次日本超商又推出沒有內餡的「米漢堡」，主打自由搭配餡料，不過照片曝光後隨即被網友們無情吐槽「不就白飯」，掀起熱議。

日本便利商店「LAWSON 100」近日在關東地區推出限定商品「沒有內餡的米漢堡」，顧名思義就是只有兩塊捏成圓扁狀的飯糰，除此之外毫無任何內餡，每一份售價是日幣100元（大約台幣23元）。而發想這款商品的總經理Hiroaki Hayashi先生表示，顧客可以自由搭配店內販售的漢堡排、煎蛋、炸豬排等商品，同時也能讓孩子們在家裡學習自己料理，依照個人口味創造出獨一無二的米漢堡。

對此，臉書粉專《日本省錢小站》也分享了相關資訊，並打趣笑說，只要在辦公室內放肉鬆和菜脯，就能每天自製台式飯糰，「吃膩還可以捧著這兩團飯，去找便當菜色豐富的同事」。

許多網友看完後全笑翻了，紛紛留言直呼「啊不就白飯」、「就一碗白飯分兩包啊」、「想起『沒有料的包子』…啊不就饅頭而已」、「都要這麼麻煩備料了，煮個飯應該相對簡單」、「想起以前老媽有時來不及炊白飯，都會叫我們去巷口的自助餐或攤販買現成的白飯，所以這個應該是有市場的」。