傳無人機干擾桃園機場 航班起降受影響30分 19:312022/08/18 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園機場北跑道今（18）日傍晚5點40分傳出有無人機干擾空域。（示意圖／范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場北跑道今（18）日傍晚5點40分傳出有無人機干擾空域，機場公司立刻依照SOP暫停飛機起降，大約30分鐘後才恢復正常。 航警局獲報後趕赴北跑道釐清狀況，正在追查無人機的來源，因此突發事件受影響的航班也在清查中。 推動嘉義無人機產業聚落 蔡英文盼業界提升全球影響力 台海緊張 無人機國家隊就定位 陸無人機昨再擾金門北碇島 守軍發射信號彈示警 #無人機 #干擾 #桃園機場 #跑道 #航班起降 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃機挺農民 採收西瓜贈社福團體 04:102022/08/14 社會新聞 高鐵嘉義站 事業用地招商 04:102022/08/18 財經要聞 屏東空中嘉年華 享受200公里飛速快感 04:102022/08/13 地方新聞 落腳嘉義 無人機國家隊成軍 04:102022/08/14 財經要聞 俄前參謀長讚大疆無人機堪比精準導彈 大疆急反駁：產品為民用 22:542022/08/15 兩岸 借鏡烏俄戰爭 2022IEEE未來科技高峰會弘光科大舉辦 14:182022/08/18 新消息 陸無人機昨再夜擾北碇島 金門守軍射擊信號彈警示 08:302022/08/11 政治 屏東空中嘉年華登場 FPV賽事好吸睛 15:592022/08/12 生活 嘉縣亞洲無人機AI研發中心揭牌 04:102022/08/14 地方新聞 土耳其牽線，外銷見成果 台版無人機 銷往歐洲、中東 04:102022/08/14 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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