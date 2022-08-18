桃園機場北跑道今（18）日傍晚5點40分傳出有無人機干擾空域，機場公司立刻依照SOP暫停飛機起降，大約30分鐘後才恢復正常。

航警局獲報後趕赴北跑道釐清狀況，正在追查無人機的來源，因此突發事件受影響的航班也在清查中。