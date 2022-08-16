總統府提供

蔡英文總統今天表示，後疫情時代，面對振興經濟及國際淨零碳排要求等挑戰，政府會持續推動「投資臺灣」三大方案，促進產業轉型升級，也會努力邁向淨零轉型目標。她以嘉義為例，未來將有科學園區及無人機產業聚落，希望業界跟政府一起努力，共同提升臺灣的全球影響力。

蔡英文今天上午接見「第四屆品牌金舶獎得獎企業」時表示，去年她在總統府與第三屆得主見面，每一家得獎企業的特色，都令人印象深刻。這屆共有31位得主，都是業界的佼佼者，特別是在永續、創新上有不凡的成就。

近來，中央和地方政府合作，大力推廣國產石斑魚。她指出，這次得獎的「中華海洋生技公司」，就是致力於石斑魚的「綠色養殖」；並設計出「免換水室內循環系統」，在陸上養殖東星斑，不僅減少捕撈、降低海洋污染，還能節省用水。在發展產業的同時，也促進環境永續發展，非常不簡單。

在創新方面，蔡英文肯定「饗樂餐飲」的Q Burger，將數位科技導入餐飲業，透過大量使用科技雲端系統，連鎖總部每一天都可以快速掌握產品原物料的庫存和銷售狀態，不僅提升了經營效率，也帶動臺灣餐飲科技的發展。「這樣精進專業、用心創新的精神，我們在現場每一家企業的身上，都看得到」。

她說，所有得獎企業的成就，為臺灣帶來進步的力量，她非常感謝大家的付出。今年「品牌金舶獎」特別新增「海外僑台商組」，希望吸引海外僑臺商企業，回到臺灣發展，為國內經濟市場注入新活力。

蔡英文舉例，「加拿大米鉻科技資訊公司」長期在海外，專注於高階電競電腦的銷售。該公司執行長江許山先前說，他生為嘉義人，期盼藉這個機會回饋臺灣，希望能投資嘉義，活絡地方經濟，讓我們很感動。未來嘉義將有科學園區，以及無人機產業聚落，「真的跟以往不一樣了，請江執行長有空回到嘉義看一看」。

她感謝現場的臺商企業，在海外努力打拚，加深臺灣與各國的連結，讓國際社會看見臺灣的產業實力。強調在後疫情時代，臺灣面對振興經濟及國際淨零碳排要求等挑戰，我們會持續推動「投資臺灣」三大方案，促進產業轉型升級，也會努力邁向淨零轉型的目標。

蔡英文表示，同時，我們也要在國際經貿上多元布局，讓臺灣企業能夠掌握商機，持續穩健發展。未來，希望業界跟政府一起努力，讓臺灣經濟發展更亮眼，共同提升臺灣的全球影響力。