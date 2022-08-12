空中嘉年華提供《捍衛戰士》電影原廠夾克，屏東縣長潘孟安趕搭熱潮，穿上拍照。（林和生攝）

一連3天在屏東體育館舉辦的空中嘉年華，充滿技術與速度的ＦＰＶ表演賽令人期待。（林和生攝）

為推廣無人機活動首辦的2022屏東空中嘉年華，12日起一連3天在屏東縣立體育館盛大舉行，其中融合技術與速度的FPV表演賽，成為全場最受矚目焦點，選手在專屬賽道穿梭奔馳，精湛技巧讓一旁觀眾報以熱烈掌聲。

就讀南台科大專科四年級學生柯冠丞，目前也是FPV無人機競技選手，他說，這項將虛擬世界與物理現實結合在一起的運動，近幾年在國內外掀起一股潮流，飛行員藉由虛擬實境眼鏡，以第一人稱飛機視角，就像自己坐在機內操控一般。

柯冠丞說，飛行器都是自己動手製作，並配合每次飛行體驗進行微調，藉由不斷研發來達到最佳性能與速度，從機體重量和電池間取得平衡，而每小時最快200公里的飛行速度，考驗選手操控與反應能力，過程中也能享受速度帶來的快感。

屏東縣長潘孟安表示，無人機運用非常廣泛，不僅能用在觀光、旅遊，受到少子化及農業缺工浪潮，近年來也被推廣做為農藥及肥料噴灑使用，未來包括國土及環境監測、國防科技等，都已能看到無人機身影。

為推廣相關產業，屏縣府去年在竹田成立全國第一個由公部門投資興建的無人機合法考照場，以及南華國小的智慧農業AI學校，就是為培育未來農業生力軍。

潘孟安在嘉年華會現場，搶先體驗沉浸式機械手臂VR體驗，坐在機械手臂、戴上頭盔，就能一覽無遺屏東美景，彷彿真的遨遊空中，潘直呼，剛開始怕怕的，不過很刺激、可以實際體驗飛行，用不同視角感受屏東湛藍海岸與翠綠山景。

屏縣府交旅處長黃國維表示，空中嘉年華現場更提供電影《捍衛戰士－獨行俠》原廠外套及道具，可讓民眾穿戴拍照，一秒變身帥氣飛行員。