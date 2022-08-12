國科會與屏東縣政府12日攜手舉辦「屏東科學園區招商暨產學交流論壇」，席間有8間業者完成簽署願意進駐屏東科學園區的ＭＯＵ，象徵屏東科學園區正式招商起跑，屏東縣長潘孟安感動表示，這曾是屏東人認為遙不可及的夢想，現正一點一滴實現中。

屏東科學園區總面積73.83公頃，其中產業用地38.17公頃，規畫引進智慧農醫、綠色材料及太空科技等三大主軸產業，配合高鐵特定區啟動及未來發展規畫，園區籌備辦公室今年3月正式掛牌，屏縣府同步成立「屏東縣科學園區諮詢委員會」。

目前中央與地方正緊鑼密鼓地進行各項籌備作業，預計20234月公共工程即可動工，並提供土地予廠商同步建廠；另實驗中學也預計於2024年1月招生，評估未來整個園區可創造年產值約305至360億元，可提供約4900至5400個就業機會，可望串連南台灣科技產業廊帶，帶動屏東地區產業升級。

此次參與論壇的8間廠商，包括宏致電子、聚和國際、明揚國際、明寶生物科技、裕晨科技、加捷生醫、健茂生物科技及和頌企業等，現場在國科會副主委陳宗權及潘孟安等人見證下，完成簽署進駐屏東科學園區ＭＯＵ。

潘孟安表示，屏東在產業發展上有得天獨厚環境優勢，除有充足地下水與伏流水等水資源，還有領先全台的再生能源政策，且在日前才完成再生能源併網容量1ＧＷ目標，成為全台第一個達到民生全綠電的縣市。

潘強調，屏東不缺水、不缺電、不缺土地，同時也有好的環境與生活品質，絕對是業界投資落腳的首選地。