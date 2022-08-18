中秋節將至，屏縣府18日替7家身障團體促銷中秋伴手禮。（謝佳潾攝）

中秋節將至，屏縣府18日替7家身障團體促銷中秋伴手禮，從月餅、糕點到手工皂應有盡有，縣長潘孟安呼籲民眾一起做愛心買起來，會中，南山人壽也捎來好消息，將持續贊助屏東縣「團體微型傷害保險」，有4萬餘人受惠。

「大家一起買起來！」潘孟安指出，受疫情影響，各身心障礙福利機構及團體在募款及營運上，都比往年困難許多，有鑑於中秋節將至，縣府團隊運用公益彩券盈餘基金幫7家身障團體印製產品DM、宣傳行銷，同時率先訂購20萬的中秋伴手禮盒。

潘孟安說，去年在公、私部門齊力合作下，總共替身障團體銷售1萬盒中秋伴手禮盒，希望今年能再突破，給這群慢飛、折翼天使釣竿，除助他們度過溫馨佳節外，也讓他們更有信心與勇氣成為產品製造者，並讓民辦社福機構可以正常營運。

除了縣府率先訂購外，南山人壽也認購200盒伴手禮，長期支持公益的南山人壽副總經理蔡政男指出，南山人壽及南山慈善基金會將持續贊助屏東縣「團體微型傷害保險」，受惠的弱勢、身心障礙家庭高達4萬6864人。

蔡政男說，希望藉由自身拋磚引玉，吸引社會大眾踴躍訂購身障機構及團體用心製作的秋節伴手禮，而「團體微型傷害保險」的保費捐助，長期以來幫助不少急難的弱勢家庭，相信該項捐助有持續下去的必要與需要，因此基金會決議繼續捐助保費，協助弱勢。

縣府社會處表示，疫情雖逐漸趨緩，但身障團體的募款與伴手禮認購仍陷困境，以伴手禮來看，今年與去年同期約少4、5成，因此希望大家可以一起來幫忙，7家身障機構有自閉症協會、屏東縣啟智協進會、屏東基督教勝利之家、伯大尼之家、琪拉烘焙坊、屏東縣向陽啟能協會、伊甸社會福利基金會創造工坊。