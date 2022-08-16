屏東縣政府16日於縣府大樓舉辦特優村里鄰長表揚大會，已經連任12屆的屏東市泰安里長邱林春枝，從26歲擔任里長至今已達古稀之齡，從里長妹當到里長嬤，今年決定退休不再參選，她笑著說，此刻領到獎項，是里長生涯最完美的ending。

屏東縣長潘孟安表示，所有基層村里鄰長藉由濃厚的愛心與熱忱，在地方上不分日夜、為民服務，舉凡「雞母相鬥、小事失和」，都要勞煩里長出面調停，不僅造福鄉里、讓民眾感受社會溫暖，且成為縣府與大家溝通的重要橋梁，更是實現民主政治重要一環。

被里民公認為長青樹的邱林春枝，談起為何擔任里長，過程猶如無心插柳，她說，40幾年前地方老里長要退休，因家族在里上人數眾多，里幹事找上門希望勸說公公接下擔子，但他不願意，才從媳婦裡選了她，因此26歲糊里糊塗就當上里長。

她說，因當時里長未支薪，福利只有一份里長報，所以根本沒人要選，但工作可不輕鬆，舉凡里內路不平、燈不亮、水溝不通，一通電話就要馬上處理，更把廢棄宿舍清理乾淨，種上花草植栽，讓里上總是保持乾淨。

她印象深刻的是，舊時泰安里因地處低窪、逢雨必淹，擔任里長的她聽聞中央長官南下視察，立刻騎著摩托車到餐廳陳情，大夥看到一個小女子印象深刻，立刻安排現勘、並撥用經費改善，解決多年來的淹水之苦。

里長一當近半世紀，早已將此當成終身職，邱林春枝坦言，工作早已駕輕就熟，但也想到該讓年輕人接班，因此決定不再參選，她最終感謝鄉親不棄嫌，一直讓她有為大眾服務的機會。