民進黨台北市長參選人陳時中拋出提出內湖交通解方，內湖區港墘里長魏景城批是「爛牛肉」，卻傳出陳時中嗆里長「無腦」，陳時中駁斥自己絕對無罵里長無腦。不過國民黨台北市長參選人蔣萬安14日晚間在臉書喊話台北隊必須力挺基層的聲音，「小里長對抗大部長」的戰役不能輸，因為輸了，就輸掉了民主。

「為了捍衛民主，小里長必須戰勝大部長」。蔣萬安指出，今天他再次造訪內湖港墘里長魏景城，除了向他學習市政，也為他打氣，畢竟從來沒有一位里長，會因為反應人民心聲而遭受當權者排山倒海的霸凌跟攻擊。

蔣萬安質疑，當陳時中聽到魏景城里長不同意見的時候，第一時間說出「批評政策要有腦袋」，讓魏里長今天一度哽咽到說不出話來，里長說如果被懷疑沒腦袋，他願意對陳時中一條一條分析里上政績。

蔣萬安指出，如果陳時中願意跟他一樣，坐在魏景城的面前聽魏分析上塔悠、下塔悠、濱江街、撫遠街、松江路是如何連動內湖交通，陳時中就會對魏里長多年的付出跟專業肅然起敬。

蔣萬安批評，如果一個候選人，滿嘴政治語言而不談政見，那他心中想的只有選舉跟權力；如果一個候選人，動輒貶斥那些來自基層的民意，「我要跟他說『好大的官威』、『粗暴言論大可不必』，如果一個候選人被糾錯後不肯承認，還要持續抹黑，甚至做賊喊抓賊，這都是對里長、對內湖居民的二度傷害。

蔣萬安呼籲，台北隊必須力挺基層的聲音，這場「小里長對抗大部長」的戰役不能輸，因為輸了，就輸掉了民主，也證明權勢可以凌駕民意。