年底大選即將來臨，新北市永和區永福里的里長選舉這次出現「嬌」點，一名年僅23歲、外型酷似韓星的正妹陳紫渝宣布出戰，引起熱議；YouTuber頻道擁有94萬訂閱數的網紅米砂，也被陳紫渝的外貌吸引，第一次動了想投票的念頭，未料不到一小時，米砂發現自己沒辦法投陳紫渝，失望的表示：「喔抱歉，原來我是隔壁里」。

米砂昨（13日）在IG限時動態轉PO陳紫渝在臉書的競選照，驚喜地直呼：「我們里這麼嗨喔？第一次想去投什麼里長」，間接透露跟其他網友一樣，被陳紫渝的美貌和勻稱身材迷住。想不到一個小時內，米砂赫然發現自己住在隔壁里，懊惱買錯地段，「隔一個街道，候選人兩樣情，我只能選阿婆，隔壁居然可以選一個正妹。」

陳紫渝12日在臉書粉專貼出競選照，因臉蛋姣好、氣質出眾且身材纖細，成為候選人中最耀眼的一顆星，不僅瞬間湧入上萬網友朝聖，也釣出一排擁有藍勾勾的公眾人物留言，開玩笑說永福里人口會暴增，更問陳紫渝哪時候出道發專輯；不過陳紫渝接受《中國時報》訪問時坦言，希望大家能聚焦在政見，她對里政有不少的想法，認為永福里目前治安和交通都有可以改善的部分，包含增設機車停車位，以及清查監視器死角處等，盼能用誠意和熱情打動在地選民。