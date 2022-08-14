大陸知名網紅韓安冉擁有甜美臉蛋與火辣身材，先前因參加綜藝節目《變形計》爆紅，微博擁有481萬粉絲追蹤，但她除了事業順利外，感情生活過得更加精采，過去曾多次經歷離婚又結婚的她，好不容易與交往10天就結婚的花美男網紅馬澤鑫順利度過1年，沒想到近日她卻遭老公爆料，不但再度劈腿還吸食笑氣，再度登上熱搜版面。

韓安冉過去曾與前夫「小豬」2度結婚又離婚，隨後又在去年9月突然閃嫁交往僅10天的網紅馬澤鑫（澤西），讓眾人跌破眼鏡，然而兩人即使結婚，感情仍然十分不穩定。去年他們就曾因女方出軌前任而大吵，令家務事登上檯面，也讓外界對於兩人的婚姻相當不看好，好不容易兩人挺過風過，攜手走過一年，但近日馬澤鑫又在網路上公開自己與韓安冉、以及自己母親，於昨（13）日的對話截圖。

對話中馬澤鑫突了向媽媽透露韓安冉不斷吸食「笑氣」外，還痛苦表示「我忍受不了了，我也管不住，（她）第一次打氣的時候，我把自己的臉都扇腫了，讓她停，也說過再打就離婚，她根本就聽不進去」。接著又流出疑似韓安冉與閨密坦承出軌的對話紀錄，女方在內容中，清楚表示自己在結婚後，仍在去年10月與前男友劉鑫鑫見面並過夜，但卻強調自己不會再離婚，因為老公馬澤鑫對她實在太好，但今年5月她竟自己告知男方人正在前男友家中，讓馬澤鑫氣炸。

夫妻倆鬧翻的內容在網路上瘋傳。（圖／微博）

雖沒多久後馬澤鑫也將對話截圖通通刪除，但還是被動作快的網友通通存了下來在網路上瘋傳，令網友看到後紛紛留言「每次看到他們的新聞都刷新我三觀」、「她怎麼還能在網路上紅那麼久？」、「能不能別出現了，完全是不良示範」。

韓安冉離譜的行為再度登上熱搜。（圖／微博@韓安冉）

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