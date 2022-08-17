南韓42歲知名女星孔曉振，今年3月31日參加「迫降CP」孫藝真與玄彬的婚禮時，曾從新娘手中接下捧花，隔日便傳出他與小10歲的樂團男歌手Kevin Oh（凱文吳）熱戀並準備結婚，當時消息傳出後孔曉振曾跳出來否認結婚但大方認愛，沒想到此事才經過4個月，今（17）日稍早又被韓國媒體爆出兩人決定在今年10月結婚，讓粉絲又驚又喜。

根據韓國媒體《朝鮮日報》的報導，有知情人士透露，孔曉振和男友Kevin Oh，近日開始向周圍的友人透露，兩人即將在10月舉辦婚禮的消息，目前相關事宜正著手進行中。而另一家韓國媒體《SPOTVnews》也透露小倆口即將前往美國紐約舉辦小型的婚禮，消息一出立刻在網路上掀起熱烈討論。

對此，孔曉振的經紀公司稍早也出面發表官方聲明，表示「大家好，這裡是Management SOOP。孔曉振將和Kevin Oh攜手展開人生的新階段，尊重兩人意願，將只會邀請雙方親友在10月以非公開方式進行，請各位諒解無法透露具體時間和場地等相關資訊，希望大家都能為這對即將攜手邁向人生新階段的新人送上祝福，謝謝大家」證實兩人即將結婚的消息，令粉絲們興奮不已。

另外，凱文吳也在IG發長文甜蜜寫道「2年前我認識了一個女人，隨著時間的流逝，互相了解到了我們是彼此不可或缺的人，她是我人生中最棒的朋友也是靈魂伴侶，以及我也快要稱她為『太太』了」，接著提到他們將到自己的出生地（紐約）安靜地舉行婚禮，「本來有想過與在韓國受到這麼多喜愛的女演員應該要在首爾舉辦婚禮才對，但由於我私人的原因，決定在我家中長輩們在的地方舉行，這點請大家寬宏大量」，最後也不忘感謝一直支持自己的粉絲，並透露正在準備新歌中，「期待跟大家分享的那天趕快到來」，甚至還附帶了一張樂譜的照片，歌名是「你我都入睡的清晨」，作曲人是Kevin Oh，作詞人是孔曉振，閃瞎眾人。

事實上，自從孔曉振4月初手滑曬出男友照時，就不斷傳出兩人即將結婚的消息，但當時經紀公司僅公開承認兩人確實正在熱戀中，但被問到是否會閃婚，公司則態度保守的回應「如果有結婚的好消息會再公布」如今也讓粉絲們如願以償。