創作女歌手吱吱（郭芝吟）當年在選秀節目中，憑著開朗性格與獨特的嗓音奪下季軍，順利出道，但她直到參加《全明星運動會》第一季才開始打開知名度。而即將推出首支單曲《追浪》的她，近日接受媒體採訪時，除了坦言自己小時候的夢想其實是當運動員外，也意外透露因「身上長瘤」而無法實現的窘境。

根據《三立新聞網》的報導，吱吱出道至今兩年，除了參加運動型節目《全明星運動會》外，也開始學著主持，並寫歌給師妹DD52演唱，沒想到卻爆紅，讓她感覺自己的人生就像衝浪，也很享受多樣化的自己。而談到自己在《全明星運動會》中擔任運動員的身分被大家看見，她也直呼不可思議，因為她從小的願望其實就是當運動員，豈料膝蓋長了「軟骨瘤」，讓她無法繼續進行；吱吱解釋雖腫瘤為良性，但因長在神經附近「只要動到就會痛」，但當時的醫生認為只要不影響生活就不用開刀，怕輕易開刀可能會有截肢的風險，因此改為定期追蹤就好。

如今吱吱已27歲，因膝蓋已不會疼痛因此她坦言「很久沒去檢查」，怕開刀會有風險，因此等到痛再解決就好，幸好《全明星》沒有長時間的賽制，讓她可以不受影響的順利參與。而吱吱也不擔心自己會因運動場上卓越的表現被蓋過歌唱實力，因為對她來說，無論是運動員、歌手還是主持人，各種身分都是她的一部分，很開心自己能獲得特別的人生體驗。

至於被問到出道以來是否有低潮期，樂天的吱吱則表示，若是一個禮拜沒工作就會低潮，開始往負面的想法走去，尤其是去年疫情爆發的時候，不過自己好像也很容易就好起來。現在她也會靠創作音樂抒發情緒，期望自己有一天能站上小巨蛋開唱，並登上金曲獎的音樂殿堂。