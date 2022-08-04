知名網紅直播主丟丟妹（李明珊），因在網路上以直爽又海派的方式直播叫賣 生鮮食品而爆紅，還曾創下月營業額2億的驚人收入，成功打造出自己的海鮮帝國，近期她還在小S的節目中擔任固定班底，展現幽默又自然的個性，使人氣不斷攀升，也吸引不少大咖名人登上她的直播宣傳。而近日即將推出新電影的柯震東與侯彥西，昨（3）日晚間便驚喜現身丟丟妹的直播間，採訪過程中丟丟妹突然提到蕭亞軒及李毓芬，讓柯震東瞬間傻住。

即將在8月26日即將推出全新電影《初戀慢半拍》的柯震東，昨日與同劇演員何彥西一同登上丟丟妹的節目替電影宣傳，當直爽的丟丟妹問柯震東，現在身邊是否有對得上眼的女孩時，柯震東大方回應「確實有女孩，但好像都沒有感覺可以到約會交往的」，至於擇偶的標準，柯震東則自嘲，每次自己說的夢幻型，到最後交往的都不一樣，所以很難說出確切的標準。

不過柯震東也坦承喜歡「五官比較開」的女生，例如女星倪妮、舒淇、林允這類型的女孩，但他強調這樣的敘述不是貶低對方，而是五官太過立體的女孩比較不是他的菜。而侯彥西則是透露自己的理想型，是類似《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌那樣可愛型的女孩。

原以為此話題告一段落，沒想到丟丟妹卻冷不防地接著問「那蕭亞軒呢？」柯震東愣了一會害羞笑著表示「OK啊，她很棒！很優秀耶！她要回來了」，接著被追問到「那李毓芬的五官開嗎？」柯震東則是仰頭回想後表示「她也不算開」，而他疑似避免再繼續追問，趕緊解釋自己真的不知道該怎麼解釋「五官開」的感覺，不過實際交往過的對象確實都跟理想型不太一樣，趕緊結束這個話題。