女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；而林襄近期除了啦啦隊工作，還成為《全明星運動會》經理之一，還有個人寫真宣傳，忙到不行，自曝8月只有2天假休息。

林襄成為啦啦隊員後，甜美臉蛋加上傲人身材讓她短時間升格新一代啦啦隊女神，近期還加盟節目《全明星運動會》當黃隊經理讓粉絲都樂翻，加上林襄近期宣布舉辦寫真集簽書會，工作行程幾乎沒停歇；今（9日）林襄在IG限時動態曬出在計程車上的自拍，還透露忙翻天的心聲。

林襄自曝8月忙到只有2天假休息。(圖/ 摘自林襄IG)

畫面中林襄女人味十足的微捲髮披肩，對著鏡頭露出有點尷尬又不失禮貌地微笑，表示自己「偶（台灣國語，我）不是在工（作）就是在工作的路上」，下一段影片則語帶無奈地說，「月休2天的八月趕緊過吧」，由此可見林襄人氣超高但相對的也會非常忙碌；不過，林襄也分享自己如何熬過，「每天都靠著b群、red bull、美式，齁這（Hold著）我這個疲倦的身體」。

在《全明星運動會》播出後，林襄用心學習和積極的模樣，受到不少觀眾喜愛，都為她能成為經理之一很開心；而林襄在20日和27日舉辦簽書會，許多粉絲都在IG留言表示會行動力挺，「準備好襄愛了」、「馬上排假，簽起來」、「集合報名現場聞襄」。