韓國女團TWICE在世界各地都享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜2019年曾獲得全球百大最美臉孔第一名殊榮，近年在歌唱舞蹈方面也大幅進步，成為美貌和實力兼具的女偶像。近期TWICE回歸預告片釋出，有粉絲發現子瑜有一幕身影小到快融入背景，怒批「不是第一次冷落她」；不過，也有部分網友認為沒那麼誇張，預告影片有出現不少子瑜個人大畫面。

TWICE上個月27日才在日本發行出道5周年紀念專輯《Celebrate》，這個（8）月還將以全新專輯《BETWEEN1&2》強勢回歸，和傳奇女團「少女時代」、超人氣代表「BLACKPINK」上演「神仙打架」的女團大戰；昨（8日）TWICE釋出最新預告，9人造型引起討論外，昔日世界第一美的子瑜出現畫面又掀起粉絲論戰。

近期TWICE回歸預告片釋出，有粉絲發現子瑜有一幕身影小到快融入背景，怒批「不是第一次冷落她」。(圖/ 摘自TWICE〈BETWEEN1&2〉YouTube預告)

原來在預告片中，有粉絲認為子瑜出現份量太少，甚至在團體畫面中，還把她安排在最遠方的一隅，小到她最精緻的五官和特地染的金髮都看不到，根本快融入背景，怒批JYP娛樂又冷落子瑜；先前TWICE多次合照，就有粉絲注意到子瑜都被安排在最後方，被遮到只露出一顆頭，讓眾人看到都忍不住替子瑜抱不平。

不過，有其他網友跳出來緩頰，分析子瑜小到看不見五官的團體畫面，其實不只有她，該畫面是9名成員不斷換位置拼湊出來的，不算是刻意冷落她；而預告片中也有不少子瑜單獨的鏡頭，認為可以等MV出來再說，畢竟目前只是釋出短短幾秒的預告片。