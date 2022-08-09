天氣越來越熱，不少人會選擇到海邊或水上樂園消暑。大陸一名男子日前帶妻小到水上樂園遊玩，豈料剛換好衣服準備下水時，發現泳池裡全是人，每個人抱著游泳圈前胸貼後背，乍看之下宛如堆放在一起的人肉甜甜圈，讓他們看了瞬間不想下水。

綜合陸媒報導，大陸黑龍江一名男子近日帶妻兒到大慶一座水上樂園遊玩，當他們在二樓更衣室換好衣服，準備下樓玩水時，往樓下一看瞬間傻眼，只見水池裡擠滿了人，每個人身上都套著游泳圈，隨著池裡的水四處漂移，人多到幾乎看不到水，男子將這一幕誇張畫面拍下，在網路上引發討論。

水上樂園員工表示，每到周休二日和節慶假日時，遊客都會比較多，因此才會出現這幕人擠人的畫面，建議民眾盡量避開尖峰時段出遊，才不會遇到這種狀況。不少人看了直呼「密集恐懼症要發作了」、「現在受罪都得花錢了」、「寧願不去，太可怕了」、「我還以為是圓形燕麥片早餐呢！」。

還有人認為，疫情都還沒結束，如此多人擠在同一個空間很危險，還有衛生及安全疑慮，「新冠快樂池」、「如果裡面有人確診，全部的人都完蛋了」、「無法接受，每個人都貼在一起，間接感染什麼疾病都不知道」、「有點危險啊，若是有人不小心被壓在下面，很有可能會窒息而亡」。