女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」；林襄最近在IG曬出做妝髮的自拍畫面，胸前衣服太犯規彈出東西半球，搭車時晃動還差點走光。

林襄成為啦啦隊員後，甜美臉蛋加上傲人身材讓她短時間升格新一代啦啦隊女神，近期還加盟節目《全明星運動會》當黃隊經理讓粉絲都樂翻；但她沒忘記本業，中職下半季開打後，林襄還是會在場邊替樂天桃猿加油應援，不久前嗨跳畫面又震暈大票球迷。

林襄最近在IG曬出做妝髮的自拍畫面，胸前衣服太犯規彈出東西半球，搭車時晃動還差點走光。(圖/ 摘自林襄IG)

近日林襄推出個人周邊商品，也正在準備簽書會，今（5日）在IG分享上工前做妝髮的模樣，還俏皮地說自己正在「變身」，畫面中林襄一雙大眼睛望著鏡頭放電，視線往下看發現她的衣服太辣，胸前開了大洞，E級東西半球被看光，十分養眼撩人。

之後林襄又PO出完妝後搭車的畫面，做了一頭公主風造型，讓人不禁想多看幾眼，令人害羞的是，車程期間只要有晃動她都差點走光，胸前震動更是讓粉絲看了興奮又擔心。