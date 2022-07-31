中職樂天桃猿「Rakuten Girls」樂天女孩林襄以E級上圍和甜美白皙臉蛋，讓她成為不少網友心中的女神，但也因為林襄的天使臉孔、魔鬼身材實在太辣，還因此成為球迷遭女友禁看棒球的理由，而女友誇張的吃醋行為，也讓網友嘆為觀止，直呼太扯了，完全無法接受。

有網友在網路論壇Dcard以「我的控制狂女友」為題發文，原PO表示，他和女友在一起2年，「各方面都算契合，也時常討論著未來規劃，唯獨她因長期缺乏安全感而導致的控制狂行為，使我漸漸感到無能為力」，其中，女友還不准原PO進場看棒球。

原PO表示，他交往後立馬被下令，禁止和哥們進場看棒球，原因只因為啦啦隊，女友還說：「哼！不要以為我不知道妳們男人在想什麼，我都有看到新聞，啦啦隊還穿OL裝，你到底是要看什麼球？」同時原PO也分享樂天女孩林襄穿OL裝的照片，他無奈說：「她說的應該是這套...」，只見林襄身穿白色襯衫、黑窄裙，腳套透膚絲襪和高跟鞋，動作一大時還讓襯衫蹦開，使性感S曲線一覽無遺。

20220714上班族趴 青埔棒球場 樂天 rakuten girls 林襄《先發打序 誠意爆表超襄!全配OL登場,我願稱妳為最強~扣子感覺很辛苦...》

除了禁止進場看球外，原PO還說女友連虛擬人物也吃醋，禁止他去家庭理髮「理髮阿姨這樣帥哥、帥哥的叫，你不覺得噁心嗎？」種種要求讓原PO十分困擾，網友看了紛紛直呼：「太誇張了吧...」、「只能找感情諮商了」、「不讓去球場這點我就不行了」，還有人歪樓說：「林襄林襄 真的好香」。