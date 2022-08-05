47歲「小旋風」林志穎上月底開白色特斯拉在桃園發生嚴重車禍，當下車頭自撞橋墩起火，幸好有熱心民眾相救，才使他免遭火吻。近日網上傳出林志穎哥哥林志杰在群組報平安的截圖，讓眾人鬆了口氣，林志杰受訪還原截圖流出真相，原來是先前他到大陸工作，和弟弟歌迷建起了聯絡管道，後來林志穎狀況穩定，他便代為報個平安，但「並不是近日的消息」。

林志穎三兄弟先前曾合體為大哥林志杰的腸粉生意宣傳，上月底林志穎發生車禍，當天下午林家人便趕往醫院關心，之後弟弟林志鑫和經紀人合體開記者會，宣布完林志穎病況後便表示為了不再浪費社會資源，之後不再回答關於病情的問題，也希望外界給空間、時間讓林志穎好好接受治療靜養。

林志穎上月出車禍。（圖／中時資料照片）

本月3日網上流出一張截圖，可見林志杰報平安寫下：「志穎安全了，感謝大家陪伴與祈禱」，且因為疫情所以醫院管制嚴格，「連我都沒進去看過志穎」。對此，據《三立新聞網》報導，林志杰受訪說那張截圖是弟弟出事後幾天他在粉絲群的對話，不是最近幾天的對話紀錄。

林志杰先前報平安對話流出。（圖／翻攝自微博）

林志杰更低調說，林志穎的事還是交由林志鑫統一說明，現在都是弟妹不眠不休照顧林志穎，其他不方便多說，至於對話流出主因，他說是因為先前到大陸工作，弟弟的歌迷都很幫忙他，後來發生車禍大家都很擔心，林志杰便報個平安，目前就是全心希望弟弟平安康復就好，謝謝外界關心。