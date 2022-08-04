直播產業夯，除了當直播主外，看商品直播搶便宜，也是一般民眾非常熱烈參語的活動，因此培養出一票帶貨直播主，其中，宛宛兒就是人氣相當高的網紅，近年在主持、網路賣貨等領域，都有亮眼表現，而最近他在日常生活中發生車禍意外，夜半開車竟被撞，而肇事者下車後，她一看對方不禁傻眼了。

知名帶貨直播主宛宛兒臉蛋甜美、身材火辣，賣起東西來更是給便宜不手軟，相當受網友們歡迎，而她經常透過社群分享工作花絮甚至日常生活，先前就曾搞笑拍片訴說被棄單的無奈，配合大悲咒音樂唸出棄單者的姓名，一心想超渡對方，詛咒：「不取貨通通馬桶爆炸、出門踩到屎！」。

昨晚(8/3)她在臉書發文，這回依然不是什麼好事情，宛宛兒曝光了自己出車禍，同時分享了事發現場的照片，只見她的愛車被一台白色轎車追撞車屁股，看情況還好只是輕微擦撞，人員都沒事。

宛宛兒大半夜都能遇上車禍，讓她很無奈，寫下：「車關了，這個月是車關月，宛爺提醒大家晚上盡量不要在路上開車騎車，人沒事謝謝」，但發生車禍就算了，讓她覺得很扯的是，當肇事者走下車時，車主竟然是她認識的朋友，宛宛兒傻眼拍下影片，狂問對方：「你會不會太誇張了？你開車撞我？」，笑翻要他快賠錢。