「蛇姬」林采緹靠著甜美臉蛋和F級傲人上圍，穩坐性感女神寶座，而近日到普吉島度假的她，也不吝嗇分享比基尼辣照，儘管美胸曬出深灰、白色兩階的色差，依舊不減她迷人風采，不過手捧椰子的她，雙峰都快和椰子一樣大，清涼畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林采緹日前才以單穿運動內衣現身機場的清涼穿搭引發熱議，一到普吉島幾乎都穿泳裝就出門的她，也不忘放送福利，林采緹昨（3日）就分享一系列比基尼照，以低胸綁帶式比基尼入鏡，F級傲人上圍快包不住，美胸隱約看出曬出深灰、白色兩階的色差，手捧椰子的林采緹，雙峰加起來比椰子還大。

許久沒出國的林采緹開心說：「大家猜到了嗎？我在普吉島～雖然這幾天沒有大太陽，但這天氣反而舒服涼爽，只要不下雨都好，先來幾張自拍讓你們聞香一下」，也吸引網友直呼：「性感美女真香」、「美爆了！」、「噴鼻血 多曬一下」。

林采緹今（4日）則再曬泳池辣照，她換穿淺藍色比基尼入鏡，頂著濕髮的她背對鏡頭坐在泳池邊，白嫩美背、纖腰和蜜桃臀全現形，S曲線一覽無遺，林采緹曬照並寫下：「小小的我」，引發不少網友拱她曬出更多近照。