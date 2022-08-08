劉品言今年以優雅洋裝出席生日會。（鴻言娛樂提供）

劉品言的生日願望是幫媽媽在花蓮買房。（鴻言娛樂提供）

劉品言和20位粉絲歡度生日。（鴻言娛樂提供）

劉品言（言言）今（8日）過34歲生日，去年因為疫情關係沒有舉辦實體活動，只能與粉絲們在線上同樂，今年疫情趨緩，她雖然正拍攝新作品，仍抽空舉辦生日會，邀20名粉絲共襄盛舉，特別是好友曾之喬（喬喬）突然現身，讓她又驚又喜。

言言往年總是喜歡帶著粉絲進行各式運動，原先計劃要帶粉絲到射箭場進行一場射箭趣味競賽，但考量到是戶外場地，加上夏日酷暑高溫，她擔心大家無法盡興，加上自己極度怕熱，自稱是雪寶的她，就怕活動過程中融化，所以今年生日放棄安排運動挑戰，改走療癒路線。

她特地邀請自己的老師來教大家簡單的文青手作璧幔，在老師開始教學後，粉絲們皆順利上手且完成作品，言言則當起小老師穿梭其中替大家解決困難，她開玩笑說，難得不用穿運動服到場，而是以優雅洋裝出席生日會，真的是太幸福了。

工作滿檔的她，被問起生日願望，她說年初上唐綺陽的節目時有提到新年新希望是想幫媽媽換個房，所以她期望下個生日來臨前可以在媽媽的老家花蓮買房，讓媽媽好好過退休生活，她也可趁工作空檔放鬆休息。

至於感情狀態，她表示雖然期待身邊能有人陪伴，但若不是神隊友，她現在自己一個人也很好，而且已先凍卵，加上唐綺陽曾提醒她今年重心適合放在工作上，所以感情隨緣就好。

而生日會上有個小插曲，好友曾之喬（喬喬）突然帶著花束現身生日會，讓她驚喜大喊：「妳怎麼在這？妳不是不在台灣嗎？」才知剛從海外回台的喬喬，特地趁工作空檔趕來替她慶生，展現好姐妹交情。而喬喬的驚喜現身，讓許久未見她們合體的粉絲們激動不已，讓人期待明年「Sweety」出道20周年是否會有特別計劃。