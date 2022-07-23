女星曾之喬近年轉戰當演員，2016年以《必娶女人》入圍金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，2020年則是宣布和辰亦儒閃婚。近日曾之喬到紐西蘭度假，分享一系列在當地拍的美照，其中可見她泡露天浴缸，身上穿著連身式泳衣，美背加美景美不勝收，網友也紛紛喊讚。

曾之喬先前在電影《售命》中飾演單親媽媽，也令外界好奇她與辰亦儒結婚2年，夫妻長期分隔兩地，是否有生小孩當父母的計畫？當時她受訪堅定表示：「我想不想結婚或生小孩都是已經有個自己的節奏，不太會受到別人的影響，這些我跟老公自己決定就好」，對於外界關心便都會回答：「一直有在努力」。

曾之喬曬美照。（圖／翻攝自chiaochiaotzeng IG）

然而比起生小孩，曾之喬表示自己的計畫是辦完婚禮再準備懷孕，但因為疫情辦婚禮似乎遙遙無期，「雖然心裡有自己的步調，但也沒一定要掐死」。而她和老公平日相聚一同生活時不會一起健身，笑說因為兩人運動風格差太多，自己走靜態路線，老公則是走全身都要練到的陽剛賣力路線，試過幾次一起運動後，還是決定分開進行比較好。

近日，見國外疫情趨緩，曾之喬便抽空到紐西蘭遊玩，她透露現在是紐西蘭的冬天，但南島和北島溫度差異很大，一處可以穿薄長袖、另一處則是滿是積雪，昨(22日)她再談喜歡的民宿類型，「首選條件，一定要有漂亮的植物」，並開心這次住到喜歡的民宿，「我們有一個超棒的戶外浴缸，完成了我在冬天戶外泡湯，泡好泡滿的夢想」，而網友大讚：「Chill到爆炸欸」、「好喜歡你講的，無法形容這房子帶給我的喜悅與安慰」、「好希望我也有機會可以好好放鬆一下」。