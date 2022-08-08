男星劉思慕的演藝生涯始於2012年，2017年入圍加拿大影視獎，2016年聞名於主演情景喜劇《金家便利商店》，之後憑藉在漫威电影宇宙系列電影《尚氣與十環傳奇》飾演漫威電影宇宙角色徐尚氣而知名度大增。5日他在個人推特發文「Disney決定取消《尚氣》假期的特別節目」，恰逢《蝙蝠女》遭腰斬，不少網友認爲他在嘲諷《蝙蝠女》，氣炸了不少粉絲。

劉思慕5日發文「很遺憾地通知你們，由於質量控制問題，迪士尼已決定取消尚志假期特別節目。我已經完成了整個節目的拍攝，我甚至設計了一個全部由薑餅製成的大羅村莊，RIP《尚氣與十金環傳奇》」，因爲他特意提到已經完成拍攝，還提到是出於質量問題取消，很難不讓人聯想到同樣已經拍攝完成卻下架的《蝙蝠女》，所以不少網友認爲他是在嘲諷《蝙蝠女》。

而因爲劉思慕之前也有公開評論漫威影集《月光騎士》中的中文使用，以及開《蜘蛛人：無家日》中的安德魯·加菲爾德的玩笑，所以並不是第一次討論當紅漫畫電影新聞，更加讓人懷疑他是在對《蝙蝠女》發表看法。不少粉絲對於他這種行爲感到不滿，紛紛轉發貼文「夥計，當你的許多同行的辛勤工作被付諸東流的時候，這個玩笑一點也不酷」、「你開這樣的玩笑真讓人失望」、「希望你對自己現在仍然擁有的東西保持感恩，請道歉」。