58歲港星黃一山是周星馳電影的御用搞笑配角，成名作有《逃學威龍》、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等，生動又好笑的演技深受觀眾喜愛。近日，黃一山為追求田園夢，宣布搬到蘇州租房定居，引起熱烈討論。

黃一山14日在抖音拍片分享搬家的好消息：「跨越1483公里，我在蘇州租的老宅交房啦！」表示自己一直有田園夢，希望能過著清靜、慢步調的生活，他委託朋友在蘇州西山島以2000人民幣（約新台幣8825元）租下一棟老屋，過了好幾個月終於交房，黃一山興奮又期待，拖著行李前往該地。

黃一山用近9千台幣的價格租下老屋。（圖／抖音＠黃一山）

從空拍機攝影的畫面來看，黃一山新家的附近綠樹成蔭，一眼望去沒有高樓大廈，均是可愛的矮樓房，周遭還有埤塘，徹底遠離城市的喧囂。

黃一山新家的環境很清幽。（圖／抖音＠黃一山）

而黃一山住的房子位於巷內，屋子的外牆採用石頭搭建，木質的大門就像古裝劇看到的一樣，充滿斑駁和歲月的痕跡。黃一山也曝光自己在屋內打掃的模樣，他戴著口罩、身穿居家服，拿著竹掃把，地上堆滿垃圾，環境相當髒亂，他幹活很久後，累得暈頭轉向，但自我喊話：「我的田園生活啊！」

黃一山打掃新家的內部。（圖／抖音＠黃一山）

打掃工作告一段落後，黃一山到附近隨意逛逛，儘管語言還沒完成融入，但看到菜攤眼睛一亮，採購不少東西，整個人笑咪咪，十分喜歡新環境。

影片播出後，黃一山在留言區問大家：「江蘇的朋友們，有好吃的可以給我推薦推薦嗎？」釣出許多網友熱情地回覆：「到了蘇州肯定是吃蘇式菜，但是到了西山，肯定是太湖農家菜、太湖白蝦、白魚、各種農家土菜，絕對是比市區星級飯店味道棒」、「就等吃大閘蟹吧」、「麥芽蹋餅、梅花糕、盤龍糕」。