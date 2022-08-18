曾獲坎城影展影帝的香港巨星梁朝偉，憑藉帥氣外型、精湛演技深受觀眾喜愛。不過外表隨和、個性親民的他，過去曾爆出拍攝電視劇《新紮師兄》時，批評一位女星「不會演戲」，更直接要求對方離開現場，沒想到這位女星如今成為家喻戶曉的巨星，名氣絲毫不輸梁朝偉。

這位女星就是大名鼎鼎的張曼玉，曾獲得柏林國際電影節及坎城影展影后。她昔日在英國留學，返回香港探親時因亮麗的外表被星探發掘，因而開始留在香港發展，其後張曼玉參加「香港小姐」選美大賽獲得亞軍和最上鏡小姐，順勢進入演藝圈，並在出演首部電視劇《畫出彩虹》時被導演王晶看中，成功接演第一部電影《青蛙王子》，該片還成了1984年度香港十大賣座電影之一。

兩人在《花樣年華》再度同框，展現十足的默契與專業。(圖/微博)

早期張曼玉剛入行時，曾與梁朝偉合作的警匪港劇《新紮師兄》，當時兩人飾演螢幕情侶，張曼玉的青澀演技讓梁朝偉直接批評：「你不懂演戲就回家去吧！」聽見這番話後，不服輸的張曼玉發誓一定要好好提升演技，於是她某一年接拍了12部電影，工作量相當驚人，演技也順勢精進，從插花角色躍升為女主角，精彩作品包含《旺角卡門》、《阮玲玉》、《甜蜜蜜》等。

經歷多年的演技磨練之後，兩人在《花樣年華》中展現十足的默契與專業，成功讓《花樣年華》驚豔世界，這部電影在國際名導王家衛的鏡頭魅力下，流動最真誠的曖昧情感，觸動人心，不僅獲得眾多國際影展最佳外語片殊榮，被視為21世紀最經典的電影之一。