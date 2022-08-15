民進黨台北市長參選人陳時中在後援會成立大會致詞時提及「要批評也要有腦筋」，遭解讀是對里長嗆聲，台北市議員汪志冰15日在台北市議會專案報告上批評，陳時中還不是市長就官威十足，之前還想裝和藹可親，經過萬華陳抗，以及里長對他的批評，「馬上不演了」。

汪志冰表示，這周末陳時中與里長有衝突，講到跟里長對幹，柯文哲絕對是始祖，你忘記了？柯則搖頭說「忘記了」，汪繼續說，你2015年剛上台就罵里長嘰嘰歪歪，或罵人家是雞屎里長，這都是你跟人對嗆的，要講跟里長的衝突，「你真的是始祖，你第一名」。

汪志冰強調，但陳時中說人家無腦批評，是略勝一籌，好歹你還是現任市長，他還不是市長就官威十足，之前還想裝和藹可親，經過萬華陳抗，以及里長對他的批評，馬上不演了，忍不住說人無腦，批評要有腦，柯市長你經過八年，對這樣狀況，要給陳時中何種建議？

柯文哲表示，一年跟里長開一次會，當市長會列管里長意見，而一般來說到討論會提出意見都很合理，汪志冰最後說，陳時中要注意，還沒當市長官威十足，怎麼服眾。