澳洲前總理莫里森在COVID-19疫情期間秘密兼任多項部長職務，引發政治風暴，他今天說，當時是「前所未有的時刻」，兼任職務是一種保障措施；現任總理艾班尼斯則指他破壞民主。

● 莫里森兼任多項部長職務 內外都挨批

路透社報導，工黨（Labor Party）籍的艾班尼斯（Anthony Albanese）指稱莫里森（Scott Morrison）試圖集權，他正為此徵詢澳洲第二號法律官員、法律政策專員（Solicitor-General）的意見。

莫里森稍早被揭露於2020年至2021年間秘密任命自己為衛生部長、財政部長和資源部長，隨後又爆出他還兼任了內政部長和國庫部長，連他所屬的自由黨（Liberal Party）聯盟夥伴國家黨（National party）和自由黨籍前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）都批評此舉破壞了澳洲承襲英國國會體制的議會民主傳統。

● 莫里森為己辯護：部長權力只是保障措施

莫里森今年5月選舉失利，卸下總理一職。他今天接受澳洲2GB廣播電台訪問時說，他未將任命自己的安排公諸於眾，是因為那只是一種保障措施，並未真的動用衛生部長和財政部長的權力。

他打比方說，就像在核潛艦上擁有兩把鑰匙，「我們當時必須採取一些特殊手段來落實保障措施」。

莫里森還說，財政部長當時未被告知職務重疊，這是「疏忽」、「令人遺憾」。

莫里森表示，他於2021年任命自己為資源部長，情況則有不同，因為他利用這項權力阻止一項澳洲外海的天然氣鑽井計畫獲得核准，當地社區也反對這項計畫。

他說：「我希望在這個議題上做出決策，因為這很重要。」

● 艾班尼斯批評莫里森違反慣例

艾班尼斯則表示，立場相異的兩個人同時肩負資源政策權責，這種情況令人擔憂。

他今天接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時說：「這不是一人團隊，而是一個內建查核及平衡機制的政府。所以這違反了慣例。」他還說，未向國會告知部長職權所屬，顯然也有違總理對國會負有的義務。

艾班尼斯稍晚告訴媒體，莫里森是於2020年3月兼任衛生和財政部長，2021年4月兼任資源部長，同年5月兼任內政和國庫部長職務。

艾班尼斯說：「莫里森政府隱瞞這些任命不讓澳洲人民知情，簡直不可思議。」

他還表示：「我想像不出政府是怎麼運作的…怎麼說得出『我是澳洲總理，同時也想當衛生、財政、國庫、工業、科學、內政、資源部長』。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110816