中國大陸在渤海、黃海等地進行軍演，交通部長王國材9日指出，該處鄰近韓國，跟台北飛航情報區無關，不影響我國18條國際航路；同時也請國際船舶，長榮、陽明、萬海等留意跟該區域相關的航行安全。

王國材出席民航局9日舉辦的飛航安全管理高峰論壇，會中受訪表示，會隨時注意演習區域是否影響航班。另外，在邊境管制上，他也說，如果未來大幅放寬，居檢時間勢必調整，否則防疫旅館等量能恐怕不夠。