陸軍演 交通部長點名貨櫃三雄注意 12:032022/08/09 工商 李青縈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國大陸在渤海、黃海等地進行軍演，交通部長王國材9日指出，該處鄰近韓國，跟台北飛航情報區無關，不影響我國18條國際航路；同時也請國際船舶，長榮、陽明、萬海等留意跟該區域相關的航行安全。 王國材出席民航局9日舉辦的飛航安全管理高峰論壇，會中受訪表示，會隨時注意演習區域是否影響航班。另外，在邊境管制上，他也說，如果未來大幅放寬，居檢時間勢必調整，否則防疫旅館等量能恐怕不夠。 #長榮 #萬海 #陽明 #交通部長 #王國材 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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