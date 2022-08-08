萬海（2615）8日公告2022年半年報，上半年營收1,556.29億元、年增79.64％，創同期新高，毛利率60.01％、營業利益率56.65％，稅後純益707.54億元；由於今年配發1.5元股票股利，股本由244.01億元增至280.61億元，依會計準則規定須用新股本追溯計算EPS，因此，萬海上半年EPS調整為25.21元。

萬海第二季營收751.26億元，季減6.68％、年增56.46％，寫單季次高，用新股本計算，EPS調整為10.74元。

萬海表示，上半年市場主要受到疫情風控措施影響，部分地區出貨減緩，加上在全球通膨高升、終端去庫存壓力下，需求減弱，反映在上海航交所出口貨櫃運價指數SCFI今年呈現緩步下調。

進入第三季，各地進入暑假暑修期間，整體供應鏈在歐美地區，無論海運陸運擁塞問題仍然存在，船舶艙位供應仍然受到壓縮，各項因素仍互相影響市場走向，萬海將密切觀察。

萬海今年新造船共12艘，已交4艘2,038TEU，年底前還有8艘新船待交，包括6艘3,013TEU、2艘13,100TEU，將配置在最適合航線，提供客戶服務。