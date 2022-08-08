長榮(2603)公布7月營收，在整體運價仍維持高檔，且新船投入營運增添運能，7月營收再創新高，達到627.99億元，月增4.08％，年增36.88％；累計前7月營收4,086.23億元，年增73.29％。

長榮今年預計有19艘新船下水，6月有1艘2.4萬TEU及1艘1900TEU下水，7月又有1艘2.4萬TEU新船下水，新的運力帶動連兩個月營收創高。今年至目前為主，已經有13艘新船下水，後續還有2艘2.4萬TEU及4艘2500TEU等待交付後投入營運。

長榮今天也公布完成全球營運船隊、國內所屬辦公大樓及貨櫃集散場溫室氣體盤查，並通過「英國標準協會」(BSI)查驗，除了取得「國際標準組織」ISO14064-1:2018證書外，並獲得「溫室氣體盤查議定書」(GHG Protocol)的認證。

因應氣候變遷衝擊及國際社會對永續議題的關注，各國政府相繼提出減碳目標，金管會亦於今年3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊。長榮遵循主管機關相關法令規範，在碳盤查及碳足跡平台的規劃上，特別成立專責「溫室氣體盤查推動小組」，進行溫室氣體盤查及推動減碳相關作業。經嚴格盤查與驗證後，7月完成母公司各範疇及子公司營運船隊的溫室氣體盤查，並取得ISO 14064-1:2018及GHG Protocol雙認證，超前法規要求時程。

長榮目前營運的船舶有8成船齡低於10年，以高效率的優質船隊提供較低能耗的運輸服務。另配合營運規畫，長榮投資的高雄港第七貨櫃中心預計明年中啟用後，將可逐步取代現行第四及第五貨櫃中心分隔兩地的作業模式，有效降低二個碼頭之間轉運櫃的拖運需求及排碳量。

長榮訂定具體的減碳目標，以2008年船隊二氧化碳排放數據為基準，規畫在2030年將平均每只20呎貨櫃運送每1公里的排放率減少50％，較「國際海事組織」(IMO)要求航商降低40％的標準提高10％，2050年進一步減少至70％，並在排放總量方面減少50％。