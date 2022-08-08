出貨趨緩，東鹼(1708)、三福化(4755)、永光(1711)7月營收走跌。其中，東鹼7月營收6.81億元，月減15.4％，但較去年同期成長74.54％；前7月營收45.56億元，年增91.09％。永光7月營收7.36億元，月減3.4％，年增3.26％；前7月營收54.71億元，年增2.41％。

此外，三福化(4755)因新產、半導體需求支撐，上半年稅前淨利7.56億元，淨利6.04億元，EPS 6元。7月營收4.11億元，月減15.4％，年增2.37％；前7月營收36.11億元，年增52.91％。

三福化認為，下半年面板化學品營運將受影響，但半導體化學品則可望較上半年成長，並看好顯影劑(TMAH)回收新產能開出帶動營運增溫，面板、半導體業務表現抵銷下，下半年仍有機會持平於上半年。

永光指出，7月色料、特用化學品業績年減8％、4％，惟碳粉年增27％、電子化學品成長22％，醫藥化學品年增104％，支撐7月營收持穩年增。

永光前7月碳粉、特用化學品業績年增17％、15％，電子化學品也成長9％，色料、醫藥化學品業績分別年減10％、6％。

永光碳化矽拋光液持續出貨給台灣與中國廠商，去年出貨量較低，隨著國際大廠乃至台灣、中國等廠商都積極布局，出貨動能可望加速推進。

此外，永光SiC拋光液持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發SiC 基板製程。隨著國內技術開發逐漸跟上國際廠商，拋光液後續也將逐步挹注營收。