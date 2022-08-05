電子業陷入通膨危機，下半年隱憂頻頻，但是5日召開法說會的中磊（5388）卻是前景一片光明，中磊董事長王煒揚言，「2023年該拿的訂單都已拿完了」，下半年營收可望逐季增溫，平均月營收達60億元在望。

去年飽受長短料所苦的網通業終於盼到了春天，王煒表示，整個產業鏈缺料狀況已逐步在緩解，連帶中磊的訂單滿足率也在持續拉升中，目前已來到八成，並持續向九成靠攏。

訂單滿足率拉高也順利反映在財報上，中磊不僅第二季營收152.16億元及EPS 1.79元雙創歷史新高，連帶上半年營收278.9億元及EPS 3.09元也同步攀頂。

展望下半年，中磊表現也不含糊，不單7月營收以60.07億元順利寫下歷史新高，王煒更進一步表態，60億元將成為下半年的新基期，意即下半年營收或有高低，但逐季成長可期，惟月營收平均值應有望站穩60億元大關。

為迎戰未來，中磊啟動Volume（量）和Value（質）的雙V引擎，中磊總經理林斌直言，第一個V追求的是量的成長，就像可供溫飽的麵包一樣，於是中磊盤點了旗下比較有量的產品包括DSL傳統電話銅線、光纖、有線電視Cable、家用wifi、5G FWA、含機上盒在內的video影音串流設備用來衝量，用以帶動營收成長。

但除了尋求溫飽之外，中磊也希望可以補充一些得以長出肌肉的蛋白質，林斌強調，中磊除了衝量之外，還必須要追求價值的成長，而要做到價值成長，首先必須要「離家出走」，意即從中磊熟悉的家庭應用走出去，擴及路邊、街燈、企業用wifi、企業專網、物聯網、車用等新的通訊應用。

撇開了缺料危機，市場擔心地緣政治會為網通廠帶來新一波的挑戰，對此，王煒倒是不擔心，他強調，所有不確定性都是中磊的機會，因為「中磊敢變」，為了因應不確定性，中磊持續推動在地化生產，其中新投資1,000萬美元在菲律賓建立的第三座新廠，預訂產能在今年9月就會開出，王煒表示，菲律賓是少數不缺工的國家，未來中磊會持續在菲律賓擴廠，所幸新廠區還有2萬平方公尺的擴產空間。