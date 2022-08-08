鈞興-KY(4571)公布7月營收，受到全球通膨持續升溫影響終端民眾消費力，園林工具應用客戶拉貨力道減緩，單月營收2.07億元，月減17.6％，年減30.66％；累計前7月營收14.5億元，年減12.99％。

升息、通膨影響經濟因素，導致消費力下滑，另外，大陸封控干擾整體供應鏈供貨順暢度，鈞興-KY電動工具、園林工具等主要客戶持續降低庫存及調整下單，都是影響7月營收的原因。

鈞興-KY指出，在全球供應鏈調整、工業自動化趨勢下，公司也積極拓展工業機器人領域，已切入全球前四大工業機器人廠商其中兩家的供應鏈，今年以來工業機器人的齒輪營收每月銷售皆保持年增走勢。

面對全球諸多經濟及非經濟因素干擾，鈞興-KY仍持續與電動工具、園林工具等客戶進行新款產品研發，拓展新客戶業務合作機會，並推動工業機器人應用之齒輪、諧波減速器產品銷售，提升對營運的貢獻。