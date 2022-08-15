民進黨台北市長參選人陳時中在後援會成立大會致詞時提及「要批評也要有腦筋」，遭解讀是對里長嗆聲，國民黨台北市長參選人蔣萬安今再轟陳時中態度傲慢，面對外界批評都應虛心接受，但現在要民進黨或陳時中去認錯失言並道歉恐怕很困難，更酸陳時中離年輕人比較遙遠。

對於蔣萬安痛斥「好大的官威」，陳時中今強調自己沒有任何官職，倒是蔣萬安是立委。蔣萬安今出席大直植福宮中元普渡活動受訪時反問「他講官職？」並表示「好大的官威」是出自電影九品芝麻官的台詞，在網路上調侃他的排頭很大，蔣揶揄「陳時中可能比較少上網，離年輕人比較遙遠」。

名嘴溫朗東里長是國民黨派出來打陳時中，蔣萬安則說，其實陳時中是講到某位候選人，但內容就是回應里長「爛牛肉」的批評，這是事實，昨天里長也感到委屈、數度哽咽，讓人看了非常心疼。

蔣萬安指出，面對各種外界批評，都應虛心接受，以謙卑的心來傾聽，實際了解問題進行改進，但現在要民進黨或陳時中去認錯失言並道歉，甚至到里內去聆聽里長的建議，「對一直以來從來不願意認錯道歉的民進黨來說恐怕很困難」。

媒體問及，陳時中回答問題態度傲慢？蔣萬安批評，「態度很傲慢啊，這就是傲慢的展現啊！」里長很誠心的提出內湖交通改善的具體建議，他去拜訪里長3次，里長非常專業，昨天議員李明賢也談到跟里長共同召開幾次協調會，里長相關建議也放在市府專案報告裡，他很願意聆聽、了解里長建議。

蔣萬安表示，陳時中陣營對於里長提出的建議，竟然是用粗暴的言論說沒有腦筋，甚至他們的逐字稿裡面也提到廉價的批評，這些都大可不必。