近年在疫情影響下，日貨採買成為民眾日常，而近期中秋腳步臨近，大國藥妝指出，日本在地專賣的東京楓糖奶油夾心蛋糕、京都六果、博多明太子蝦先貝、宇治抹茶餅乾等各式日本限量伴手禮紛紛躋升熱賣名單中，讓今年中秋節也充滿濃濃日本味。

受疫情影響，各國國境封閉已久，即使是目前疫情逐漸趨緩，但海外旅行仍然受到限制，日本一直是台灣人最喜歡到訪的國家，依據日本政府觀光局（JNTO）推估6月外國旅客入境數約12萬400人，連續3個月單月超過10萬人，但前往日本觀光的台灣人數仍減少至過往訪日人數的1％，大家對於日本的物品採購需求仍高。

此外，日本知名人氣大國藥妝店線上專賣店近期觀察台灣銷售趨勢，食品類別躍升為近期消費者購買的大宗，從日本限定禮盒、餅乾、泡麵、蒟蒻果凍等各式流行休閒零嘴，皆是台灣消費者的心頭好。

大國藥妝近期因應中秋節，推出各款伴手禮，受到消費者熱烈反應，台灣大國藥妝除了延續消費滿10,000日圓(約台幣2,230元）即可享免EMS國際運費優惠外，單筆滿額1.6萬日圓，可再獲得大國藥妝官方網路商城折價券1,200日元一張。

同時，為了歡迎新朋友，大國藥妝也推出於活動期間（8/1~8/31）內完成會員註冊即可領折價券500日圓；新會員完成首次消費後還可再拿600日圓折價券，讓級消費者免出國也能輕鬆享受境外購物。