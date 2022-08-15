透過遊戲間學習語言，屏東出版首套越南語桌遊繪本，希望藉此提升學生國際競爭力。（林和生攝）

由新住民語文教學老師和國際家庭成員，共同發想製作及參與設計的屏東縣首套越南語桌遊繪本，15日於屏東縣政府正式發行，此套繪本與桌遊將於開學時發送至縣內開設越南語的學校作為教材，讓更多學生對於越南有更多認識，藉此提高學生國際競爭力。

根據統計，屏東縣內新住民約有2萬人，其中越南姊妹5100人占有一定比例，屏東縣長潘孟安表示，新住民從家庭教育走到學校教學，在文化轉譯中，從文化講師進階成教學設計師，對新住民來說相當不簡單。

此次由新住民語文老師研發設計的「越南GOGOGO」桌遊，透過遊戲與生活化情境設計，學習越南人文地景和食衣住行育樂的字彙和語句，桌遊繪本不但可以學習越南母語，也讓各個不同族群能夠相互認識，並了解文化特質。

屏縣府近幾年積極與NGO團體合作，推動落實母語教學，期望讓幼兒扎根，傳承語言及文化，3年多來共培養200位新住民母語教師；這套桌遊進入校園後，可望成為12年國教課綱的補充課程，不只能作為課程素材，提高學生學習意願，也期盼在多元族群文化裡，能多一分競爭力。

屏縣府教育處長江國樑說，十二年國教課綱增加新住民語文課程，列為小學必選課程，目前以修習越南語最多，占將近六成。

因此縣府在尊重多元族群及基礎課綱教學之餘，希望透過越南語桌遊及繪本激發學習動機，讓孩子學會尊重、包容和接納不同文化；江國樑表示，若有學校願意開課，縣府都會媒合當地母語老師進入校園，讓孩子進行多元學習，且不排除以後還會持續製作包括泰國、印尼等多國教材。