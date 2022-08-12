2022桃園漫畫節展出多部台灣原創漫畫作品，右為《神明便利商店》作者謝東霖，左為桃園市副市長高安邦。（文化局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園漫畫節今在中壢區馬祖新村眷村文創園區登場，在富有懷舊氣息的眷村宿舍中，以主題式策展與互動設計，展出6部台灣知名原創漫畫，並延伸動畫、配音、桌遊、商品設計等跨界元素，透過系列活動，盼帶領民眾感受台漫與生活結合的多元可能性。

桃園漫畫節前身為桃園動漫國際大展，近年聚焦漫畫本身，第11年以「OPEN！台漫多重宇宙」為主題，與往年不同，主要展示台灣漫畫家作品，盼展現台漫新趨勢及豐富面貌，展覽共分5大主題，包括台灣人的日常生活、成長歷程、科普教育、在地文史與文創。

桃市府文化局文創影視科長郭俊麟表示，展出內容包括謝東霖的《神明便利商店》、左萱的《神之鄉》、茜Cian的《台灣特有種》、英張的《採集人的野帳》、肯特動畫《熊星人》以及「小猴老師」洪佳祺的《瘋狂邦妮Foufou Bunny》，用創意漫畫故事呈現台灣在地文化，想了解台漫就要把握這次機會。

除台漫展覽外，郭俊麟指出，活動期間規畫2場假日戶外動漫音樂會，邀請6組台灣動漫歌手接力演出，翻唱日本人氣動畫歌；另有2場大型桌遊體驗，將由桌遊教練帶領，體驗台灣原創桌遊與巨型桌遊；文化局也與中壢光影電影院合作，推出燃燒動漫魂主題影展，放映逾23部動漫電影，期間也推出行動圖書車，讓民眾免費看漫畫。

郭俊麟也提到，8月27至28日設有動漫主題市集，將邀集台灣動漫品牌與工作室擺攤，且馬祖新村周邊商家也推出展覽漫畫延伸製作的限定商品，包括造型和果子、冰棒、漫畫對話框杯墊等，園區內還有闖關蓋章活動可兌換禮物，系列活動不只是展示漫畫，盼讓民眾看見台漫多元題材，在地藝術與生活結合的豐富可能性。