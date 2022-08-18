行政院長蘇貞昌今（18日）主持行政院會表示，英特爾（Intel）執行長季辛格曾經將晶片比喻為石油，認為晶片是當代左右國際政治關係的重要籌碼，去年台灣半導體產業的產值，超過新台幣4兆元，居全球第2位，「我們必須保持領先，務必加大、加碼、加快，才能在世界持續占有關鍵地位。」

經濟部在行政院會中陳報「鞏固全球半導體產業韌性-台灣競爭優勢與策略」報告，蘇貞昌裁示時表示，晶片是當代許多重要科技產品的核心，從一般日常生活會使用到的手機、電腦、各種家電，到電動車、無人機，甚至是尖端武器，無一不需晶片驅動，晶片非常的微小，但功能強大。

他說，近年來全球主要國家為增加半導體供應鏈的安全與競爭力，無不紛紛提出鉅額的激勵政策，確保有足夠的生產能力。8月9日美國總統拜登才剛正式簽署頒布「晶片與科學法」，預計投入520多億美元，補貼、促進晶片生產。歐盟在今年2月提出「歐洲晶片法案」，也預計投入超過430億歐元，鄰近的日本、韓國也都有相關的強化或激勵策略。

蘇貞昌表示，半導體產業已不僅是支撐全球數位經濟發展的基石，該產業的興盛與技術領先，更攸關世界各國國家安全和經濟安全，半導體產業所具備的戰略地位，可見一斑。

此外，當全球正積極加大投入半導體供應鏈的時刻，台灣因起步早，且政府積極打造科學園區作為半導體產業發展基地，具備專業分工與群聚效應等優勢，獨步全球，穩居領先地位。

蘇貞昌表示，去年台灣半導體產業的產值，超過新台幣4兆元，居全球第2位。半導體產業供應鏈，不僅上中下游完整，在IC設計、晶圓代工、IC封測等，都是全球數一數二，在全球尖端晶片方面，2奈米製程研發領先全球、7奈米以下先進製程產能更占全球7成。

他特別提到，在疫情爆發後，去年世界各國半導體晶片出現短缺，更凸顯台灣在供應鏈上的重要性，也彰顯台灣半導體產業歷經長年投入研發、營運改善與客戶經營等優勢，台灣的民主法制體制，也向各國證明台灣是一個值得信賴的合作夥伴。

蘇貞昌表示，為了要進一步維持與擴大我國半導體產業優勢，蔡總統指示要將台灣打造成為「半導體先進製程中心」，在土地方面，上任3年多來，行政院致力打造西部科技廊帶，已陸續核定新建或擴建7座科學園區，包括橋頭、臺南南科、竹科寶山2期、竹科X基地、臺中中科、嘉義、屏東等科學園區，總面積超過600公頃。也將「加工出口區」更名為「科技產業園區」，增加或更新產業空間，提升產業群聚效應。

他說，8月7日才剛前往高雄主持「楠梓產業園區」動土，未來台積電將進駐一期園區，二期園區則規劃引進半導體材料及設備廠商，也將南科、橋科，成為南部半導體S廊帶。8月15日也前往雲林視察中科虎尾園區，因為國內的封測大廠矽品已決定要在此加碼投資，其他國際半導體材料大廠也要前來設廠，我們都非感謝。

蘇貞昌表示，這一切的努力與成果，也讓世界各國有所警覺，必須保持領先，務必加大、加碼、加快，才能在世界持續占有關鍵地位。台灣土地不大，水資源及電力有限，因此在推動政策的同時，如何在總體資源的能力、負荷下永續經營、長久發展，也要一體考量。特別在產業及貿易推動上，也要力求平衡，同時讓各類人才都能各展長才，這些都必須整體規劃。

此外，也要為未來預留發展途徑；既不能落人於後，也不能錯了方向，更不能偏枯偏榮，或過度集中。有賴各位閣員集思廣益，請大家要將方方面面都考量進來，不只考量現在，也要考量未來，請大家一起加油。