F-16V戰機夜間緊急起飛訓練

台灣為了回應解放軍在台海空域演習，17日展現戰備能量，先演練F-16V戰機的魚叉飛彈，以及AIM-120先進中程空對空飛彈等制海反艦構型潛力裝掛作業，接著演練了夜間緊急起飛。

空軍在聲明中說，包括兩架武裝F-16V在內，共有6架美製F-16V周三晚從花蓮空軍基地起飛，而這些戰機是去年11月首度部署。

據《新聞周刊》（Newsweek）17日報導，台灣指控北京，以美國聯邦眾議院議長裴洛西月初率團訪台為由，將最近中方戰機越過海峽中線的演訓合理化。而解放軍最強大的戰機就是殲-20，去年6月北京部署了其中150架。

解放軍殲-20完成空中突擊演練

而就速度與航程來說，台灣的F-16V的時速最快可達1,500英里（約2414公里），超越殲-20的最高時速1,321英里（約2126公里）。據台灣空軍說，F-16V可續航超過2,002英里（近3222公里），接著才需要加油。而高級飛行員（Executive Flyers）航空網上的數據顯示，殲-20的航程估計為2,002英里（近3222公里）。

至於在載油量上，F-16V只能載5,443 公斤，遠不如殲-20的2.5萬公斤。

分析指出，台灣的F-16V長14.8米、高4.8米，雖比解放軍平均長20.4米、高4.45米的殲-20戰機略小，但或許比較容易發揮機動性。