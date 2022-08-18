CL官網更新台灣行程。（摘自CL官網）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」將在8月27日、28日於台北大佳河濱公園登場，日前公布韓團「2NE1」隊長CL （李彩麟）將擔任首日表演嘉賓，不過昨（17日）有眼尖的粉絲發現CL官網上的行程表並未出現該活動，在網上引起熱議，CL團隊得知後，為免除粉絲疑慮，已在今天下午火速更新官網，加上台灣行程。

該活動也將是CL暌違5年再度來台，最近她才在韓國釜山舉辦的潑水派對「WATER BOMB」舞台上，示範「史上最性感的溼身熱舞表演」，只見她穿上爆乳裝，性感跪在地上撫遍全身、甩著溼髮熱舞，讓全場氣氛嗨到最高點，台下觀眾也脫掉衣服跟著狂歡，期待她月底來台會帶來更多精采的表演。據悉，主辦單位目前也已在安排她在台灣的行程和採訪活動，現在於CL官網上也可清楚地看見「Taipei Taiwan」。

而CL時常關注台灣動向，曾在2019年台灣同婚專法於立法院三讀通過時，在IG發文「YESSS」力挺，也一直念念不忘台灣美食及熱情歌迷，尤其鍾愛台灣水果，這次一接到主辦單位的邀請便欣然答應演出，也期待有機會在台灣觀光。