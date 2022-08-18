集結不動產建築領袖的「世界不動產聯盟全球領袖高峰會」12月6至9日將在高雄舉行，御盟集團創辦人邵永添為贊助該活動，特拍賣墨寶「相信」，將百萬收益捐贈主辦單位中華民國不動產協進會，理事長張麗莉表示，各方有錢出錢有力出力，是讓台灣站上國際舞台發光發熱的主因。

為了支持「世界不動產聯盟全球領袖高峰會（FIABCI Global Leadership Summit）」，邵永添拍賣自己的墨寶「相信」，由惠友建設總經理黃才丕以一百萬元標下，邵永添則將款項轉贈中華民國不動產協進會，由張麗莉代為收下，成就一樁美事，並希望拋磚引玉，讓更多國際人士認識台灣的軟實力。

中華民國不動產協進會由殷之浩等開發商界大老成立，並於 1972 年加入FIABCI（世界不動產聯盟），成立台灣分會，推動建築美學，後因中國抗議，台灣竟被改名為「中國台灣分會」，多年來始終無法改回台灣分會。

張麗莉2013 年先是爭取 FIABCI 「世界不動產聯合會世界年會」在台中舉行，讓各國刮目相看；並多方參與 FIABCI 活動，在角逐開發商暨投資者理事會主席成功後，始對中國多年前不合理的抵制表示抗議，終於得以爭取改回「台灣分會」。第 41 屆世界不動產聯盟全球領袖高峰會議將在高雄舉行，也是台灣與各國不動產建築領袖建立友誼的好時機，張麗莉期盼有更多企業參與，讓活動可以順利圓滿完成。